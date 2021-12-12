Дзюба: «Жаль, что не смог помочь ребятам»

Капитан «Зенита» Артём Дзюба у себя в «Инстаграме» пояснил, почему он отсутствовал на матче с «Динамо» в заключительном туре РПЛ в году, а также поддержал своих партнеров.

После ничейной для питерцев встречи Дзюба написал, что гордится командой. Также он подвел некие итоги пройденного отрезка сезона.

«Трудный год, травмы, но надеюсь, скоро вернусь с новыми силами. Жаль, что не смог помочь ребятам сегодня, но травма в матче с лондонцами выбила, и уехал восстанавливаться. Всех люблю, парни молодцы сегодня, и мы уходим на перерыв лидерами», - говорится в публикации.

Напомним, что в сети появилась фотография, на которой Дзюба вместе с семьей уже отдыхает на Мальдивах.