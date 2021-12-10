Шварц: «Лаксальт у нас будет в заявке на матч в это воскресенье»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц на пресс-конференции перед матчем с «Зенитом» ответил на вопросы о конкретных игроках своей команды и соперника.

- Каково состояние Диего Лаксальта? Попадет он в заявку на последний матч года?

- Диего Лаксальт у нас будет в заявке на матч в это воскресенье. Другой вопрос, сможет ли он выйти по ходу игры, по этому вопросу нет конкретного решения.

- У «Зенита» пропускает матч из-за перебора карточек Ярослав Ракицкий. Ждете ли вы Дугласа Сантоса? Или ожидаете, что «Зенит» может сменить игровую смену?

- Мы знаем, что Ракицкий дисквалифицирован по причине перебора желтых карточек. Мы понимаем, насколько это важный игрок в построениях «Зенита». В то же время отмечу, что у «Зенита» есть достаточно много возможностей и достаточно длинная лавка, чтобы заменить игрока. Что касается Дугласа Сантоса, который может выйти на замену, мы понимаем, что он может выйти в схему с тремя центральными защитника, так «Зенит» может выйти в схему в четыре защитника, которая уже была на встрече «Зенита» и «Локомотива», где Дуглас Сантос был одним из защитников. Здесь вполне возможна вариативность с точки зрения схемы, которую выберет «Зенит» на эту игру. Нам стоит отталкиваться от своих игровых принципов и выложиться в этом матче на 100%.

- Помимо Ракицкого под вопросом участие в матче Вендела и Азмуна. Насколько для вас важно сыграют они или нет?

- Независимо от того, кто выйдет против «Динамо» в воскресенье на поле в составе «Зенита», мы понимаем, что у «Зенита» индивидуально сильные игроки, они обладают высоким качеством исполнительского мастерства. Если говорить о качествах только этих двух игроков, у «Зенита» достаточно длинная скамейка, и можно заменить без потери качества. Здесь мы на их решение по игрокам не можем повлиять, но нам нужно проявить свое максимальное качество игры, выложиться и отдать все силы. Это как раз та задача, которая стоит перед нами в воскресенье.