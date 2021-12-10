Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Шварц: «Лаксальт у нас будет в заявке на матч в это воскресенье»

10 Декабря 2021 • 16:01 Комментировать
Динамо Москва
...
Зенит
3.40 3.60 2.10
12.12 14:00

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц на пресс-конференции перед матчем с «Зенитом» ответил на вопросы о конкретных игроках своей команды и соперника.

- Каково состояние Диего Лаксальта? Попадет он в заявку на последний матч года?

- Диего Лаксальт у нас будет в заявке на матч в это воскресенье. Другой вопрос, сможет ли он выйти по ходу игры, по этому вопросу нет конкретного решения.

- У «Зенита» пропускает матч из-за перебора карточек Ярослав Ракицкий. Ждете ли вы Дугласа Сантоса? Или ожидаете, что «Зенит» может сменить игровую смену?

- Мы знаем, что Ракицкий дисквалифицирован по причине перебора желтых карточек. Мы понимаем, насколько это важный игрок в построениях «Зенита». В то же время отмечу, что у «Зенита» есть достаточно много возможностей и достаточно длинная лавка, чтобы заменить игрока. Что касается Дугласа Сантоса, который может выйти на замену, мы понимаем, что он может выйти в схему с тремя центральными защитника, так «Зенит» может выйти в схему в четыре защитника, которая уже была на встрече «Зенита» и «Локомотива», где Дуглас Сантос был одним из защитников. Здесь вполне возможна вариативность с точки зрения схемы, которую выберет «Зенит» на эту игру. Нам стоит отталкиваться от своих игровых принципов и выложиться в этом матче на 100%.

- Помимо Ракицкого под вопросом участие в матче Вендела и Азмуна. Насколько для вас важно сыграют они или нет?

- Независимо от того, кто выйдет против «Динамо» в воскресенье на поле в составе «Зенита», мы понимаем, что у «Зенита» индивидуально сильные игроки, они обладают высоким качеством исполнительского мастерства. Если говорить о качествах только этих двух игроков, у «Зенита» достаточно длинная скамейка, и можно заменить без потери качества. Здесь мы на их решение по игрокам не  можем повлиять, но нам нужно проявить свое максимальное качество игры, выложиться и отдать все силы. Это как раз та задача, которая стоит перед нами в воскресенье. 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Сандро Шварц Диего Ласкальт
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
11.12  14:00 Крылья Советов ... Рубин 2.49 3.35 2.95
11.12  16:30 ЦСКА Москва ... Арсенал Тула 1.51 4.6 6.2
Все матчи
Новости
Сегодня, 10 Декабря
16:44 · Россия. Премьер-лига
​«Зениту» интересны два защитника из «Урала»
16:37 · Россия. Премьер-лига
​Сёмин не понимает, зачем увольнять Руя Виторию после результата в Лиге Европы
16:29 · Россия. Премьер-лига
Шварц: «Новое амплуа Захаряна продержалось всего две минуты»
16:21 · Россия. Премьер-лига
​В «Арсенале» отреагировали на информацию о переносе матча с ЦСКА
16:14 · Россия. Премьер-лига
Шварц подтвердил, что ведёт переговоры с «Динамо»
16:01 · Россия. Премьер-лига
Шварц: «Лаксальт у нас будет в заявке на матч в это воскресенье»
15:52 · Россия. Премьер-лига
Шварц: «Результат, которого добился «Зенит» во встрече с «Челси», меня абсолютно не удивляет»
15:44 · Россия. Премьер-лига
Шварц рассказал о состоянии здоровья Шиманьски
15:42 · Россия. Премьер-лига
Матч ЦСКА – «Арсенал» переносится не из-за погоды - источник слухи
14:35 · Россия. Премьер-лига
​Матч ЦСКА – «Арсенал» перенесён – журналист
13:52 · Россия. Премьер-лига
Форвард «Краснодара» Кордоба успешно перенёс операцию
13:35 · Россия. Премьер-лига
Гаджиев: Результат матча между «Динамо» и «Зенитом» может быть любым
12:54 · Россия. Премьер-лига
Сычёв: Очень плохо, что Россия опускается в таблице коэффициентов
12:28 · Россия. Премьер-лига
Пономарёв не поддерживает отставку Витории
08:25 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» хочет продлить контракт с Селиховым
Все новости
Рекомендуем