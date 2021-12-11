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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Почему вопрос чемпионства решится в матче «Динамо» - «Зенит»

11 Декабря 2021 • 16:35 Комментировать (2)
Динамо Москва
...
Зенит
3.40 3.60 2.10
Через 19 ч. 47 мин.

Когда мы говорим о самых ярких афишах в чемпионате России, на ум сразу приходят противостояния «Спартака» с ЦСКА – главное дерби Москвы – и «Зенита» со «Спартаком» – дерби двух столиц. Но «Спартак» в последние годы о титуле даже не мечтает, да и ЦСКА далёк от решения больших задач. Главные герои нынче другие, и воскресный матч между «Динамо» и «Зенитом» можно смело включать в число самых важных матчей года в Премьер-лиге. Именно эти две команды считаются претендентами на чемпионский титул с тегом «прямо сейчас». Других на горизонте не видно.

Симпатии нейтральных болельщиков в воскресенье однозначно будут на стороне «Динамо». «Зенит» выиграл три последних чемпионских титула, и очень хочется, чтобы на этот раз в Премьер-лиге разгорелась настоящая гонка за золото, в которой интрига будет сохраняться как можно дольше – желательно до последнего тура. «Динамо» будет стараться оправдать статус одного из претендентов на титул, и важность домашнего матча против «Зенита» сложно переоценить. В случае победы «динамовцы» уйдут на зимние каникулы на вершине таблицы, что определённо придаст им уверенности в своих силах. Если же москвичи проиграют питерцам второй раз за сезон, то отрыв вырастет до пяти баллов, а уверенность в возможности стать чемпионом может улетучиться.

Сегодняшний состав «Динамо» представляет собой сплав опыта и молодости, находящийся в умелых руках Сандро Шварца. Под руководством немецкого специалиста «бело-голубые» вышли на новый уровень, но способна ли команда уже в этом сезоне бороться за чемпионский титул? Это главный вопрос, на который воскресный матч должен дать ответ.

Нейтральные фанаты будут поддерживать «Динамо» с мыслями об интриге в чемпионской гонке, но фаворитом противостояния остаётся «Зенит». В плане исполнительского мастерства питерцы превосходят москвичей, плюс их состав более сыгран. Важно и то, что команда Сергея Семака в последние годы подобного рода матчи проводит на высоком уровне. На ум сразу приходит майский матч «Зенита» против «Локомотива». Тогда футбольная Россия тоже ожидала возрождения интриги в борьбе за титул чемпиона, ведь «Локомотив» ехал в Санкт-Петербург с серией из восьми побед в РПЛ. Чем всё завершилось, мы прекрасно помним, - победой «Зенита» со счётом 6:1.

Если говорить о текущем чемпионате, то «Зенит» лишь однажды потерял очки в матче с приставкой «топ». Это было в августе, когда команда Сергея Семака сыграла вничью в гостях у «Локомотива». В остальных пяти играх против статусных соперников питерцы побеждали, в том числе в игре первого круга против «Динамо» со счётом 4:1.

В воскресной игре между «Динамо» и «Зенитом» должен решиться вопрос чемпионства, ведь кроме этих команд о борьбе за титул не думает никто. «Краснодар», идущий в таблице Премьер-лиги третьим, отстаёт от «Зенита» уже на девять баллов. При этом «быкам» не хватает стабильности, а где-то и класса, как и ЦСКА, «Сочи», «Локомотиву» и, конечно, «Спартаку».

Если «Зенит» перед отпуском выиграет очередной большой матч, питерцы опять уйдут в отрыв, открыв перед собой дорогу к очередному титулу. Если же «Динамо» сможет хотя бы не проиграть, то мы можем рассчитывать на настоящую чемпионскую гонку. В кои-то веки.

Как завершится матч Динамо - Зенит?
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ДИНАМО МОСКВА ЗЕНИТ
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
Rzn-065-Yug
11 Декабря 2021 в 18:07
Тут ничья или победа "Динамо"-они на ходу,а Питер подустал...
zurukukkkk
11 Декабря 2021 в 18:02
какой вопрос чемпионства???
рано!!!
а пока смотрите котировки буков...тама усе показано...
чемп выяснится не ранее 27 тура...вангую...если доживем)))
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Идет 76 минута ЦСКА Москва 1:0 Арсенал Тула
11.12  19:00 Ростов ... Урал 1.97 3.35 4.3
12.12  14:00 Динамо Москва ... Зенит 3.75 3.65 2
12.12  16:30 Ахмат ... Химки 1.87 3.45 4.7
12.12  19:00 Локомотив Москва ... Уфа 1.87 3.45 4.7
12.12  19:00 Краснодар ... Нижний Новгород 1.22 7 13
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