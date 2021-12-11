​Почему вопрос чемпионства решится в матче «Динамо» - «Зенит»

Когда мы говорим о самых ярких афишах в чемпионате России, на ум сразу приходят противостояния «Спартака» с ЦСКА – главное дерби Москвы – и «Зенита» со «Спартаком» – дерби двух столиц. Но «Спартак» в последние годы о титуле даже не мечтает, да и ЦСКА далёк от решения больших задач. Главные герои нынче другие, и воскресный матч между «Динамо» и «Зенитом» можно смело включать в число самых важных матчей года в Премьер-лиге. Именно эти две команды считаются претендентами на чемпионский титул с тегом «прямо сейчас». Других на горизонте не видно.

Симпатии нейтральных болельщиков в воскресенье однозначно будут на стороне «Динамо». «Зенит» выиграл три последних чемпионских титула, и очень хочется, чтобы на этот раз в Премьер-лиге разгорелась настоящая гонка за золото, в которой интрига будет сохраняться как можно дольше – желательно до последнего тура. «Динамо» будет стараться оправдать статус одного из претендентов на титул, и важность домашнего матча против «Зенита» сложно переоценить. В случае победы «динамовцы» уйдут на зимние каникулы на вершине таблицы, что определённо придаст им уверенности в своих силах. Если же москвичи проиграют питерцам второй раз за сезон, то отрыв вырастет до пяти баллов, а уверенность в возможности стать чемпионом может улетучиться.

Сегодняшний состав «Динамо» представляет собой сплав опыта и молодости, находящийся в умелых руках Сандро Шварца. Под руководством немецкого специалиста «бело-голубые» вышли на новый уровень, но способна ли команда уже в этом сезоне бороться за чемпионский титул? Это главный вопрос, на который воскресный матч должен дать ответ.

Нейтральные фанаты будут поддерживать «Динамо» с мыслями об интриге в чемпионской гонке, но фаворитом противостояния остаётся «Зенит». В плане исполнительского мастерства питерцы превосходят москвичей, плюс их состав более сыгран. Важно и то, что команда Сергея Семака в последние годы подобного рода матчи проводит на высоком уровне. На ум сразу приходит майский матч «Зенита» против «Локомотива». Тогда футбольная Россия тоже ожидала возрождения интриги в борьбе за титул чемпиона, ведь «Локомотив» ехал в Санкт-Петербург с серией из восьми побед в РПЛ. Чем всё завершилось, мы прекрасно помним, - победой «Зенита» со счётом 6:1.

Если говорить о текущем чемпионате, то «Зенит» лишь однажды потерял очки в матче с приставкой «топ». Это было в августе, когда команда Сергея Семака сыграла вничью в гостях у «Локомотива». В остальных пяти играх против статусных соперников питерцы побеждали, в том числе в игре первого круга против «Динамо» со счётом 4:1.

В воскресной игре между «Динамо» и «Зенитом» должен решиться вопрос чемпионства, ведь кроме этих команд о борьбе за титул не думает никто. «Краснодар», идущий в таблице Премьер-лиги третьим, отстаёт от «Зенита» уже на девять баллов. При этом «быкам» не хватает стабильности, а где-то и класса, как и ЦСКА, «Сочи», «Локомотиву» и, конечно, «Спартаку».

Если «Зенит» перед отпуском выиграет очередной большой матч, питерцы опять уйдут в отрыв, открыв перед собой дорогу к очередному титулу. Если же «Динамо» сможет хотя бы не проиграть, то мы можем рассчитывать на настоящую чемпионскую гонку. В кои-то веки.