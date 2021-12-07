​Шварц продлит контракт с «Динамо»

До конца календарного года «Динамо» объявит о пролонгации трудового соглашения с главным тренером команды Сандро Шварцем. Как сообщает телеграм-канал «Ложа прессы», стороны уже договорились.

Действующий контракт Сандро Шварца с «Динамо» рассчитан до конца текущего сезона. Немец работает с командой с октября 2020 года. С тех пор команда провела 40 матчей, в которых отпраздновала 24 победы при 5 ничьих и 11 поражениях.

На текущий момент «Динамо» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, отставая от «Зенита» на два балла. В воскресенье, 12 декабря, москвичи и питерцы сойдутся в очной битве в столице.