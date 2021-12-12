Шварц: «Я горд за своих игроков»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц на пресс-конференции после матча с «Зенитом» (1:1) ответил на вопрос по подбору игроков.

- Когда вы поняли, что не сыграет Шиманьски?

- На протяжении всей недели готовили план Б на случай, если Себастиан не мог бы принять участие в игре. Вчера на предматчевой тренировке после первых 15 минут мы все-таки приняли решение снять Себастиана с нее. Окончательно стало понятно, что он сегодня не сможет принять участие.

- Будут ли изменения в составе зимой? Появятся ли немецкие футболисты на усиление команды?

- В первом тайме мы хорошо оборонялись, дисциплинированно. Проблема в том, что при владении мячом мы не находили свободных зон. В то же время мы совершали достаточно много ошибок, во втором тайме была другая картина.

На данный момент у нас хороший состав, в первую очередь, задачей является работа в том же духе, дальнейшее развитие игроков, их мастерства. Если говорить о трансферном окне, которое скоро грядет, нам надо посмотреть. Сейчас мы довольны теми игроками, которые у нас есть. Я доволен их развитием и игрой, которую они показывают. Я горд за них, особенно за те результаты и тот объем работы, которые они проделали в эти шесть месяцев.