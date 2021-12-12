​Хабиб рассказал, за кого болел в матче «Динамо» - «Зенит»

Известный боец Хабиб Нурмагомедов посетил воскресный матч 18-го тура чемпионата России между «Динамо» и «Зенитом». После игры Хабиб дал комментарий журналистам.

Напомним, что «Динамо» и «Зенит» не смогли выявить сильнейшего – ничья 1:1. Авторами голов стали Дмитрий Скопинцев и Клаудиньо.

«Сегодня я болел за «Динамо», - высказался Хабиб. «Счёт по игре, «Зенит» хорошо провёл первый тайм, а «Динамо» - второй».

После 18 туров чемпионата России «Зенит» лидирует в турнирной таблице, а «Динамо» отстаёт на два зачётных балла. В российском футболе наступает межсезонье – следующий тур Премьер-лиги начнётся уже в конце февраля.