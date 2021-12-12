«Зениту» не выкатили ковровую дорожку: «Динамо» не сдалось питерцам и спасло интригу до весны

В битве за звание зимнего чемпиона РПЛ зарубились «Динамо» и «Зенит».

Готово ли «Динамо» реально бросить «Зениту» перчатку в борьбе за чемпионство? Созрели «бело-голубые» для того, чтобы снять корону с головы «сине-бело-голубых», или не созрели? Задаст команда Сандро Шварца жару коллективу Сергея Семака или нет? И кто, в конце концов, уйдёт на перерыв в качестве главаря таблицы? До очного матча петербургская опережала московскую на два балла.

Дзюба не попал в заявку на игру из-за травмы, однако его отсутствие в стартовом составе уже и так давно не кажется чем-то из ряда вон выходящим. По карточкам матч со стороны «Зенита» пропускал Ракицкий, а у «Динамо» не успел восстановиться Шиманьски. Но вряд ли именно по причине отсутствия польского полузащитника у хозяев не получилась игра в первом тайме. Интересную статистику показали в конце первого тайма: у зенитовцев было десять касаний в чужой штрафной, тогда как у динамовцев – ноль. По xG разница была тоже приличной: 0,03 против 1,64.

То ли хозяева эмоционально перегорели из-за близости первого места, то ли оказались не готовы к самой игре «Зенита». Не было от «бело-голубых» их фирменного высокого прессинга, а единственный до перерыва свой удар по чужим воротам команда Шварца нанесла на второй минуте. Захарян попытал счастье дальней попыткой, только вот не попал в створ. А если бы попал, это было бы весьма красиво. В общем, динамовские болельщики явно остались разочарованы первым таймом.

Дело ещё в том, что на перерыв «Зенит» ушёл ведущим в счёте. Питерцы имели прекрасный шанс отличиться в районе десятой минуты, но Клаудиньо смазал пенальти, пробив с точки левее створа. К одиннадцатиметровому привело неосторожное касание Скопинцевым Мостового – зенитовец рухнул на газон, и Карасёв поставил пенальти после видеоповтора. Забили же представители Северной столицы на 34-й минуте благодаря контратаке. Мостовой на правом полуфланге подключил набежавшего Караваева, тот прострелил, и опередивший Варелу Клаудиньо переправил мяч в сетку. 0:1.

В перерыве Семаку пришлось снять с игры двух травмировавшихся бразильцев – не смогли продолжить матч Малком и Вендел. Вместо них вышли Ерохин и Оздоев. Москвичи же вышли на второй тайм не инертными, а нацеленными на чужие ворота. Фомин, Тюкавин и Захарян стали наращивать статистику «Динамо» по ударам. Правда, опасно получилось только один раз: Тюкавин головой ткнул мяч в ближний угол, откуда его выудил Кержаков.

«Зенит» отреагировал и на несколько минут отодвинул игру от своих ворот, приблизив её к другим. И гости создали момент, который реально мог закрыть этот матч. На подаче углового Оздоев сделал сброс, и Ловрен замкнул скидку в руки Шунина. Дальше питерцы отошли назад и поплатились за отсутствие атакующей игры. «Динамо» давило не так чтобы прям страшно, но додавило. Причем забили хозяева с помощью комбинации, похожей на ту, с которой они пропустили в первом тайме.

Когда забивал «Зенит», на правом полуфланге Мостовой отдал пас Караваеву, а здесь Макаров покатил Вареле. Уругваец навесил к дальнему углу вратарской, и Скопинцев поразил створ под ногой Кержакова (1:1). Символично, что этот гол и этот ассист – на счету виновников пенальти и зенитовского забитого мяча. Оказалось, что динамовцы могут играть так, как мы привыкли. Они вернулись в игру после перерыва и сделали то, что должны были.

В последнюю пятнадцатиминутку «Динамо» имело больше возможностей вырвать победу. Грулев и Слай опасно били из штрафной: первый стрельнул выше, а второму помешала блокировка удара. Фомин делал с дальней дистанции подкрутку в правую девятку – перекрутил. Дистанционные попытки Макарова и Клаудиньо в счёт не берём – вратари там ловили мяч намертво. В итоге – боевой мир, сохранивший двухочковое преимущество «Зенита» в таблице. Питерский клуб стал зимним чемпионом, но судьба настоящего чемпионства решится весной.

Кирилл Иванцов