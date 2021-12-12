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«Зениту» не выкатили ковровую дорожку: «Динамо» не сдалось питерцам и спасло интригу до весны

12 Декабря 2021 • 15:58 Комментировать (2)
Динамо Москва
1:1
Зенит
окончен

В битве за звание зимнего чемпиона РПЛ зарубились «Динамо» и «Зенит».

Протокол игры  
Динамо Москва 1:1 Зенит
    34' Клаудиньо (0:1)
(1:1) Скопинцев Дмитрий 72'    
Шунин Антон Варела Гильермо Бальбуэна Фабиан Ордец Иван Скопинцев Дмитрий Моро Никола   69' Макаров Денис Фомин Даниил Тюкавин Константин   84' (Игбун Сильвестр (   84') Грулёв Вячеслав Захарян Арсен
Запасные: Будачев Иван Сазонов Саба Плиев Заурбек Галкин Владислав Паршивлюк Сергей Лашальт Диего Лещук Игорь Нжи Клинтон Муа Евгеньев Роман Гладышев Ярослав Кутицкий Александр
Кержаков Михаил Караваев Вячеслав Ловрен Деян Чистяков Дмитрий Дуглас Сантос   45' Барриос Вилмар Вендел Маркус   46' (Оздоев Магомед (   46') Клаудиньо Кузяев Далер   87' (Сутормин Алексей (   87') Малком Филипе   46' (Ерохин Александр (   46') Мостовой Андрей   87' (Круговой Данил (   87')
Запасные: Хотулёв Данила Одоевский Даниил Бязров Давид Кравцов Кирилл Кузнецов Даниил
12 декабря. Стадион "ВТБ Арена".

Готово ли «Динамо» реально бросить «Зениту» перчатку в борьбе за чемпионство? Созрели «бело-голубые» для того, чтобы снять корону с головы «сине-бело-голубых», или не созрели? Задаст команда Сандро Шварца жару коллективу Сергея Семака или нет? И кто, в конце концов, уйдёт на перерыв в качестве главаря таблицы? До очного матча петербургская опережала московскую на два балла.

Дзюба не попал в заявку на игру из-за травмы, однако его отсутствие в стартовом составе уже и так давно не кажется чем-то из ряда вон выходящим. По карточкам матч со стороны «Зенита» пропускал Ракицкий, а у «Динамо» не успел восстановиться Шиманьски. Но вряд ли именно по причине отсутствия польского полузащитника у хозяев не получилась игра в первом тайме. Интересную статистику показали в конце первого тайма: у зенитовцев было десять касаний в чужой штрафной, тогда как у динамовцев – ноль. По xG разница была тоже приличной: 0,03 против 1,64.

То ли хозяева эмоционально перегорели из-за близости первого места, то ли оказались не готовы к самой игре «Зенита». Не было от «бело-голубых» их фирменного высокого прессинга, а единственный до перерыва свой удар по чужим воротам команда Шварца нанесла на второй минуте. Захарян попытал счастье дальней попыткой, только вот не попал в створ. А если бы попал, это было бы весьма красиво. В общем, динамовские болельщики явно остались разочарованы первым таймом.

Дело ещё в том, что на перерыв «Зенит» ушёл ведущим в счёте. Питерцы имели прекрасный шанс отличиться в районе десятой минуты, но Клаудиньо смазал пенальти, пробив с точки левее створа. К одиннадцатиметровому привело неосторожное касание Скопинцевым Мостового – зенитовец рухнул на газон, и Карасёв поставил пенальти после видеоповтора. Забили же представители Северной столицы на 34-й минуте благодаря контратаке. Мостовой на правом полуфланге подключил набежавшего Караваева, тот прострелил, и опередивший Варелу Клаудиньо переправил мяч в сетку. 0:1.

В перерыве Семаку пришлось снять с игры двух травмировавшихся бразильцев – не смогли продолжить матч Малком и Вендел. Вместо них вышли Ерохин и Оздоев. Москвичи же вышли на второй тайм не инертными, а нацеленными на чужие ворота. Фомин, Тюкавин и Захарян стали наращивать статистику «Динамо» по ударам. Правда, опасно получилось только один раз: Тюкавин головой ткнул мяч в ближний угол, откуда его выудил Кержаков.

«Зенит» отреагировал и на несколько минут отодвинул игру от своих ворот, приблизив её к другим. И гости создали момент, который реально мог закрыть этот матч. На подаче углового Оздоев сделал сброс, и Ловрен замкнул скидку в руки Шунина. Дальше питерцы отошли назад и поплатились за отсутствие атакующей игры. «Динамо» давило не так чтобы прям страшно, но додавило. Причем забили хозяева с помощью комбинации, похожей на ту, с которой они пропустили в первом тайме.

Когда забивал «Зенит», на правом полуфланге Мостовой отдал пас Караваеву, а здесь Макаров покатил Вареле. Уругваец навесил к дальнему углу вратарской, и Скопинцев поразил створ под ногой Кержакова (1:1). Символично, что этот гол и этот ассист – на счету виновников пенальти и зенитовского забитого мяча. Оказалось, что динамовцы могут играть так, как мы привыкли. Они вернулись в игру после перерыва и сделали то, что должны были.

В последнюю пятнадцатиминутку «Динамо» имело больше возможностей вырвать победу. Грулев и Слай опасно били из штрафной: первый стрельнул выше, а второму помешала блокировка удара. Фомин делал с дальней дистанции подкрутку в правую девятку – перекрутил. Дистанционные попытки Макарова и Клаудиньо в счёт не берём – вратари там ловили мяч намертво. В итоге – боевой мир, сохранивший двухочковое преимущество «Зенита» в таблице. Питерский клуб стал зимним чемпионом, но судьба настоящего чемпионства решится весной.

Кирилл Иванцов

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ДИНАМО МОСКВА ЗЕНИТ
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
Ne gustа
12 Декабря 2021 в 16:06
Эйненей,красавцы. Чампиньонство у кармане
kostet
12 Декабря 2021 в 16:02
Дубль Зенита нормально матч отыграл.
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окончен Динамо Москва 1:1 Зенит 3.75 3.65 2
Идет 26 минута Ахмат 1:0 Химки 1.87 3.45 4.7
12.12  19:00 Локомотив Москва ... Уфа 1.87 3.45 4.7
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