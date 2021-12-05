Сегодняшний протест фанатов — большой по масштабу и безрезультатный по итогу

Пока все фанаты клубов РПЛ покидают свои стадионы прямо во время матчей в знак протеста, «Евро-Футбол.Ру» рассуждает, почему эти меры не помогут в сложившийся ситуации.

Как фанаты перешли к таким «перформансам»

Фанат и полицейский — культовое противостояние не только нашего футбола. Все фанатские группировки считают своей целью вырваться из-под их опеки и действовать в рамках самиздат-кодекса. Волны этой борьбы обостряются циклично, но последняя — самая свежая, — кажется, самая крупная за последние годы.

Протест, если таковым можно назвать движение всех фанатов клубов РПЛ, некогда находящихся в исторической войне, начался 28 ноября. ЦСКА — «Зенит». Воскресенье. Фаер-шоу. Итог: 400 задержанных фанатов ЦСКА и около полусотни судебных дел — а все более или менее обстоятельные и реакционные заявления от РФС, РПЛ, ЦСКА — одинаковые по сути, и даже при всей их искренности направлены на успокоение, а не лечение.

А с другой стороны, что могут сделать органы, совершенно не контролирующие исполнительную власть? Клуб, по словам болельщиков, предоставил адвокатов, оплатил штрафы, выписанные фанатам. Фактически это максимум, который, к сожалению, не зависит от клуба, дальше ЦСКА объективно не уполномочен.

Странность протеста

Раз хотят противостоять ультрасам — значит надо им ответить! Так думали те, кто продумывал эту акцию впервые. В чём суть? Активные фанаты проделывают путь от дома до стадиона, если матч домашний; от Ростова до Питера, от Москвы до Самары, от Казани до Новгорода — если гостевой. И всё для того, чтобы в середине первого тайма (преимущественно первого) просто покинуть стадион. По идее, так привлекается внимание СМИ, полиции, органов управления — да и вообще всего футбольного и не только сообщества. Но кто по итогу «страдает» от этого, спросите вы? Хороший вопрос. Если кратко, то представим, что вы заказываете такси, оплачиваете его, но не едете, чтобы насолить таксисту.

Клуб, например, получил свои деньги с билетов. Да, для клубной казны — копейки. Но сам факт: клуб не в минусе. Да и адрес протеста ведь не клуб. Ибо вредить команде в целом — вредить самому себе, если речь идёт о секторах активной поддержки. Скандалы, связанные с отношением руководства и фанатов, не нужны ни первым, ни вторым. Именно поэтому «Люди в чёрном» не стали гипертрофировать ситуацию и извинились перед руководством ЦСКА за заявление по поводу задержания фанатов.

Футболисты, привыкшие играть при полупустых ковидных трибунах, страдают, конечно, больше, но даже так для них это некритично. Хотя странно, что со всего этого могут пострадать и игроки в том числе, которые виноваты только в том, что они, как ни странно, — просто футболисты. При этом и игроки, и тренеры понимают, почему так происходит. Принимают, но разделяют ли?

Вешать самопальные, и от того более карикатурные баннеры, которые стюарды снимают спустя минуты после того, как фанаты покидают трибуну, — акт возмущения болельщиков? К этому персонал уже относится спокойно. А кроме фанатов пока никто и не шевелится. Причём во всех

смыслах этого слова. Да, есть слова Семака, Березуцкого в поддержку позиции фанатов, есть футболисты, понимающие, почему так происходит. Но это ясно не только Сергею Богдановичу или любому другому человеку непосредственно из футбола — это понимает каждый зритель. Однако пока футболисты «Зенита» выходят с пёсиками на игры, чтобы отвлечь сентиментальную публику, в широких кругах мало что будет меняться.

Да, сама идея противостоять тому, что не нравится, — объяснима, а где-то даже действенна. Но ведь вектор протеста фанатов направлен на необъяснимое поведение полиции, направлен против внедрения Fan ID, и против всего того, что мешало до сих пор. И как заряды с трибун и баннеры помогут изменить координацию полиции на матчах или замедлить лоббирование Fan ID? И если повлиять на второе с сильнейшим скрипом возможно, то вот на первое — абсолютно нет. Да и кто в футболе может изменить управление полицией? А слова Хачатурянца только добивают: специальных фанатских документов не избежать. Но ведь фанаты — не фаталисты!

Покидание трибун — скорее мера по привлечению внимания, нежели протеста. Инициатива сама по себе неплоха, но в настоящем положении бессмысленна (об этой проблеме, кажется, знают все), да и проводится она не в первый раз. Так что итог её известен ещё на стадии простой задумки. С другой стороны, сидеть мирно — не прерогатива фанатов. Да и смиренно наблюдать за тем, как им завязывают руки — тоже странно.

Исправить ситуацию может только тесная консолидация всего футбольного сообщества. РФС и РПЛ, Хачатурянца и Дюкова, «Фратрии» и «Виража», фанатов и клубов. И, к сожалению, при всей странности можно констатировать только одно: фанаты соперников, в отличие от всех представителей списка, сегодня ближе всех друг к другу

Марсель АРЗУМАНЯН

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