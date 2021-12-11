​РПЛ сделала заявление о смерти фаната на стадионе в Самаре

После субботней игры восемнадцатого тура чемпионата России между «Крыльями Советов» и «Рубином» (2:0) произошла трагедия – на стадионе умер болельщик. РПЛ оперативно выступила с заявлением по поводу случившегося.

РПЛ сообщает, что у 50-летнего фаната по предварительным данным произошла внезапная остановка сердца. Получасовые реанимационные действия не дали результата.

Руководители РПЛ возьмут на контроль расследование инцидента вместе с «Крыльями Советов». Также Лига выразила соболезнования родным и близким скончавшегося фаната.

Ранее в сети люди возмущались, почему к трибуне, где болельщику оказывали помощь, оперативно не подъехал реанимобиль.