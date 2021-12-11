​Появились подробности ситуации со смертью болельщика «Крыльев Советов» на стадионе

На стадионе «Крыльев Советов» в субботу произошла трагедия – умер болельщик самарской команды. Популярный телеграм-канал «Мутко против» сообщил некоторые подробности ситуации.

По данным источника, 51-летний Вячеслав Непогожин находится в состоянии клинической смерти, когда к нему подошли врачи. По этой причине мужчине оказывали помощь прямо на трибуне, а не повезли его в больницу.

Бригада реанимации не была направлена к месту, поскольку она предназначена для футболистов. При этом отмечается, что действия сотрудников реанимации, вероятно, были бы такими же, как действия врачей линейной скорой.