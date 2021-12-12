Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

В «Крыльях Советов» отреагировали на слухи об интересе грандов РПЛ к Пиняеву

12 Декабря 2021 • 17:20 Комментировать
Крылья Советов
2:0
Рубин
окончен

В воскресенье появилась информация, что в 17-летнем нападающем «Крильев Советов» Сергее Пиняеве, который на днях отметился своим дебютным голом в РПЛ, всерьез заинтересованы два гранда российского футбола – «Зенит» и «Локомотив».

Отмечалось, что оба клуба готовы воспользоваться клаузулой в контракте молодого футболиста, которая по предварительным данным равна двум с половиной миллионам евро. Впрочем, эти слухи прокомментировал спортивный директор «Крыльев» Сергей Корниленко.

«Сам впервые прочитал эту новость. Сейчас будет появляться много всякой информации, мы не готовы комментировать каждый слух и вброс. Могу только сказать, что в клуб официально никто по Пиняеву не обращался», - ответил Корниленко в интервью для Sport24.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Зенит Крылья Советов Сергей Корниленко Сергей Пиняев
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 1000 рублей!
КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ РУБИН
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Динамо Москва 1:1 Зенит
окончен Ахмат 4:1 Химки
Идет 65 минута Локомотив Москва 0:0 Уфа
Идет 68 минута Краснодар 0:0 Нижний Новгород
13.12  19:00 Сочи ... Спартак Москва 2.09 3.45 3.65
Все матчи
Новости
Сегодня, 12 Декабря
19:29 · Россия. Премьер-лига
Силкин рассказал, что нужно сделать «Динамо» для борьбы за чемпионство
19:27 · Россия. Премьер-лига
Как «Ахмат» громил «Химки» - видео видео
19:06 · Россия. Премьер-лига
Стукалов: «Думаю, сегодня будет интересная игра с большим количеством единоборств»
19:02 · Россия. Премьер-лига
Гисдоль: «Мы знаем, с какими проблемами столкнулись и как их решать»
18:57 · Россия. Премьер-лига
Александр Кержаков: «Сколько есть народа, практически все играют»
18:52 · Россия. Премьер-лига
Ганчаренко: «Не думаем о тех игроках, кого сегодня нет»
18:41 · Россия. Премьер-лига
Тимофеев: «У Конате сегодня день рождения сегодня, так что я решил - пусть забьёт»
18:32 · Россия. Премьер-лига
В «Рубине» отреагировали на слухи об интересе к Ломовицкому 1
18:32 · Россия. Премьер-лига
«Локомотив» Москва - «Уфа»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
18:30 · Россия. Премьер-лига
«Краснодар» - «Нижний Новгород»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
18:28 · Россия. Премьер-лига
«Ахмат» разгромил «Химки», реализовав три пенальти
18:21 · Россия. Премьер-лига
Дзюба: «Жаль, что не смог помочь ребятам» 1
18:07 · Россия. Премьер-лига
Червиченко раскритиковал Дзюбу за решение заранее отправиться в отпуск
17:57 · Россия. Премьер-лига
В ворота «Химок» назначили три пенальти в течение 30 минут – «Ахмат» реализовал все попытки
17:50 · Россия. Премьер-лига
Клаудиньо заявил, что «Динамо» не заслужило на ничью в матче с «Зенитом» 3
Все новости
Рекомендуем