В «Крыльях Советов» отреагировали на слухи об интересе грандов РПЛ к Пиняеву

В воскресенье появилась информация, что в 17-летнем нападающем «Крильев Советов» Сергее Пиняеве, который на днях отметился своим дебютным голом в РПЛ, всерьез заинтересованы два гранда российского футбола – «Зенит» и «Локомотив».

Отмечалось, что оба клуба готовы воспользоваться клаузулой в контракте молодого футболиста, которая по предварительным данным равна двум с половиной миллионам евро. Впрочем, эти слухи прокомментировал спортивный директор «Крыльев» Сергей Корниленко.

«Сам впервые прочитал эту новость. Сейчас будет появляться много всякой информации, мы не готовы комментировать каждый слух и вброс. Могу только сказать, что в клуб официально никто по Пиняеву не обращался», - ответил Корниленко в интервью для Sport24.