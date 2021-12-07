Очередной кризис в руководстве «Рубина»: Почему Слуцкого надо было увольнять летом

«Рубину» перед сезоном предрекали борьбу за чемпионство, но сейчас казанцы оказались ниже даже критикуемого всеми «Спартака». Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет над неудачами татарского клуба.

Всю осень «Спартак» является главным объектом критики всех футбольных экспертов. Во многом благодаря неудачам «красно-белых» провал, а точнее говоря, даже провалище «Рубина» проходит незаметнее. Тем временем казанцы идут ниже москвичей в таблице. Да и в еврокубках результаты команд несравнимы – «Рубин» ещё летом в квалификации всего лишь Лиги конференций вылетел от малоизвестного польского клуба.

Сейчас «Рубин» десятый, а если считать такую метрику, как «ожидаемые очки», то должен быть и вовсе 13-м! Казанцы набрали на 4,87 балла больше, чем должны были бы, и забили 7,41 «лишних» голов. Катастрофа! Клуб, которому летом прочили борьбу за чемпионство или как минимум за вторую лигочемпионскую строчку, должен сейчас идти в зоне стыковых матчей!

Найти оправдание проблемам «Рубина» легко. Летом казанцы продали Дениса Макарова и Карла Старфельта, которые были важными игроками в построении команды в минувшем сезоне. Добавим ещё травму Ильи Самошникова, который также жизненно необходимый футболист. Однако эти моменты на самом деле скорее подчёркивают проблемы руководства клубом.

«Рубин» декларировал новый подход к жизни клуба. Смысл спортивной стратегии заключался в том, чтобы покупать игроков дёшево, развивать и продавать их, зарабатывая на жизнь. На самом деле это отличный и правильный подход. Вот только к его реализации надо подходить с умом, а не с мышлением игрока в «Футбольный менеджер». Это в игре легко продать полкоманды и накупить новых игроков без потери качества, в жизни надо всё продумывать. Однако в Казани этого явно не учли.

Летом «Рубин» решил устроить перестройку, но сделал немало менеджерских промахов. Нагляднее всего это видно в истории с Хвичей Кварацхелией. Казанцы были настолько уверены, что смогут его выгодно продать, что заранее приобрели ему замену в лице Сеада Хакшабановича. Вот только грузина продать не удалось. Как итог – «Рубин» получил лишнего «легионера» в лице новичка команды. Кроме того, Хвича оказался настолько демотивирован тем, что остался, что сейчас он напоминает лишь свою тень. При этом свою легионерскую позицию он занимает и на поле, конечно, выходит. «Рубин» пытается его вновь показывать, чтобы всё же продать и что-то заработать.

Добавим к этому, что место россиянина Макарова занял ещё один легионер – Дрейер. Датчанин – отличный игрок, но переизбыток иностранцев привёл к необходимости расстаться с Дарко Йевтичем, который в прошлом году также был основным футболистом.

В итоге «Рубин» оказался в странной ситуации, когда есть три статусных, как минимум на бумаге, вингера-легионера. При этом оказалось, что в обороне у казанцев нет равнозначной замены Самошникову в принципе. Вдобавок к этому из-за повреждения Игнатьева (которого вообще просто подобрали) образовалась ещё одна проблема в защите. На поле выходят Зотов и Зуев, которые не могут дать надёжности.

Конечно, даже с текущим набором футболистов «Рубин» мог и должен решать задачи иного уровня, но тут есть другая проблема. У казанцев совсем не тот тренер, который умеет собирать пазлы из того, что есть. Слуцкий главных своих успехов добивался со стабильным и опытным составом в ЦСКА. У него вырастали звёздочки, которые уходили. Однако в целом «армейцы» всегда имели стабильный состав, который не требовал пертурбаций. За счёт опыта лидеры ЦСКА не были также подвержены каким-то психологическим спадам, что тоже упрощало работу Слуцкого.

Слуцкий – это тренер для решения спортивных задач. Однако для этого надо иметь либо сильный состав, либо умело его обновлять. «Рубин» сам себя лишил лидеров прошлого года, но не смог толком дать материал для того, чтобы перезапустить команду. Слуцкий же не подходит для цели собирать что-то цельное из обломков. Если «Рубин» хочет создать команду и просто её развивать, то команде нужен специалист иного толка.

«Рубин» в очередном управленческом кризисе. Всё идёт к отставке Слуцкого. Вопрос только в том, что будет дальше. Сохранится ли стратегия, или начнутся новые метания?

Андрей Центров