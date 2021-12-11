Ринат Билялетдинов – о «Рубине»: Фраза «мы строим команду» больше не прокатит

«Рубин» откровенно плохо провел заключительный отрезок сезона в российской Премьер-лиге в 2021 году – из последних пяти матчей казанцы проиграли четыре, а в 18-м туре и вовсе уступили представителю нижней части турнирной таблицы «Крыльям Советов».

Подобный игровой спад прокомментировал бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов. Он подчеркнул, что теперь клубу уже надо думать о следующем сезоне, так как наверстать упущенное в текущем розыгрыше первенства будет сложно.

«Они говорят, что все в порядке, команда строится и идет к верному. На таком пути можно долго идти. Больше такие фразы, как «мы строим команду» не прокатят. Что делать «Рубину» зимой? Работать!», - приводит слова эксперта «РБ Спорт».