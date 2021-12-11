​После матча «Крылья Советов» - «Рубин» на стадионе умер болельщик

Заключительный футбольный матч 2021 года в Самаре завершился трагедией. Одному из болельщиков «Крыльев Советов» стало плохо в концовке матча с «Рубином». Судя по информации и видео из телеграм-канала «Волжская защепка», врачи принялись делать массаж сердца прямо на трибуне в ожидании реанимации. Позже этот же канал сообщил, что болельщик умер.

В комментариях к публикации любители футбола возмущены тем фактом, что к трибуне оперативно не подъехала машина реанимации, которая находилась на стадионе.

Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» выражает соболезнования родным и близким умершего фаната.