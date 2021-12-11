Дебютный гол Пиняева помог «Крыльям Советов» победить «Рубин»

В рамках 18-го тура российской Премьер-лиги самарские «Крылья Советов» на своем поле принимали казанский «Рубин». Хозяева отпраздновали победу со счетом 2:0. Голами отметились Иван Сергеев и Сергей Пиняев. Для 17-летнего полузащитника этот мяч стал дебютным в элитном дивизионе чемпионата России.

Благодаря победе «Крылья» поднялись на шестое место в турнирной таблице, а казанцы остались на десятой строчке.