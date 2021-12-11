Дебютный гол Пиняева помог «Крыльям Советов» победить «Рубин»

В рамках 18-го тура российской Премьер-лиги самарские «Крылья Советов» на своем поле принимали казанский «Рубин». Хозяева отпраздновали победу со счетом 2:0. Голами отметились Иван Сергеев и Сергей Пиняев. Для 17-летнего полузащитника этот мяч стал дебютным в элитном дивизионе чемпионата России.
Благодаря победе «Крылья» поднялись на шестое место в турнирной таблице, а казанцы остались на десятой строчке.
Протокол игры
|Крылья Советов
|2:0
|Рубин
|(1:0) Сергеев Иван 62'
|(2:0) Пиняев Сергей 85'
Ломаев Иван • Бейл Гленн • Бегич Сильвие • Солдатенков Александр • Горшков Юрий 82' ( Чернов Никита ( 82') • Иванисеня Дмитрий 90' ( Витюгов Максим ( 90') • Пруцев Данил • Ежов Роман 90' ( Якуба Денис ( 90') • Сарвели Владислав 79' ( Глушенков Максим ( 79') • Зиньковский Антон 78' ( Пиняев Сергей ( 78') • Сергеев Иван
Запасные: Фролов Евгений • Прищепа Дмитрий • Липовой Данил • Овсянников Богдан • Зеффан Мехди • Кабутов Дмитрий • Цыпченко Дмитрий
Дюпин Юрий • Зотов Георгий • Талби Монтассар • Уремович Филип 83' ( Мусаев Леон ( 83') • Зуев Александр • 56'Бакаев Солтмурад • Дрейер Андерс • Абильдгор Оливер • Хакшабанович Сеад • Кварацхелия Хвича • Онугха Герман 46' ( Деспотович Джордже ( 46')
Запасные: Савицкий Иван • Янович Никита • Медведев Никита • Суриков Степан • Игнатьев Владислав
11 декабря. Стадион "Самара Арена" (Самара).