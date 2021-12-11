​«Крылья Советов» выступили с заявлением после смерти болельщика на стадионе

По завершению игры российской Премьер-лиги между «Крыльями Советов» и «Рубином» на самарском стадионе умер болельщик. Клуб выступил с заявлением по поводу трагедии на трибуне.

В заявлении говорится, что бригада медиков оказала своевременную помощь фанату, но спасти его не удалось. Клуб работает над выяснением всех обстоятельств случившегося.

Также «Крылья Советов» выразили соболезнования родным и близким ушедшего из жизни болельщика. Клуб пообещал оказать всю нужно поддержку его семье.

Ранее РПЛ сообщила, что по предварительным данным у болельщики произошла внезапная остановка сердца.