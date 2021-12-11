​Слуцкому после поражения «Рубина» напомнили о его отставке в Голландии

«Рубин» завершил 2021 календарный год на минорной ноте, проиграв в гостях у «Крыльев Советов» с результатом 0:2. После игры рулевой казанской команды Леонид Слуцкий получил вопрос по поводу его отставки с должности главного тренера «Витесса» на следующий год после успешного сезона. Вопрос заключался в том, не считает ли Слуцкий, что в «Рубине» с ним происходит что-то похожее.

Леонид Слуцкий не стал проводить параллели между двумя ситуациями.

«Жизнь дарит каждый новый день, и ты не можешь прожить его так же, как и предыдущий, если это не день сурка. Поэтому эти параллели, на мой взгляд, не очень верны», - высказался Слуцкий, чьи слова приведены на сайте «Рубина».

Слуцкий также рассказал, что все в клубе недовольны выступлением команды в первой части сезона. По словам тренера, «Рубину» нужно работать над исправлением ситуации.

На текущий момент «Рубин» занимает 10 место в турнирной таблице РПЛ.