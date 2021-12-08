​«Матч ТВ» покажет три матча последнего тура РПЛ в 2021 году

В субботу, воскресенье и понедельник пройдут матчи восемнадцатого тура чемпионата России, после чего команды отправятся в отпуск. Пресс-служба РПЛ по обыкновению представила программу тура посредством своего канала в «Телеграме».

Федеральный канал «Матч ТВ» покажет три матча восемнадцатого игрового дня. Речь идёт о матчах ЦСКА – «Арсенал» (11 декабря, 16:30 по московскому времени), «Ахмат» - «Химки» (12 декабря, 16:30) и «Сочи» - «Спартак» (13 декабря, 19:00).

Главный матч восемнадцатого тура между «Динамо» и «Зенитом» покажет канал «Матч Премьер». Игра начнётся 12 декабря в 14:00 по московскому времени.