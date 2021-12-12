​«Крылья Советов» поделились подробностями смерти болельщика на стадионе

После заключительного матча 2021 года в Самаре между «Крыльями Советов» и «Рубином» на стадионе произошла трагедия – умер 51-летний болельщик по имени Вячеслав.

«Крылья Советов» через социальные сети уже выражали соболезнования и обещали помочь семье фаната. Позже на официальном сайте самарского клуба были опубликованы подробности случившегося.

По данным пресс-службы «крылышек», обращение к стюардам о том, что человеку стало плохо, поступило в 16:40, а в 16:44 к месту подоспели медики. Спустя 12 минут прибыла ещё одна бригада врачей, но усилия по спасению фаната не дали результата.