Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​«Крылья Советов» поделились подробностями смерти болельщика на стадионе

12 Декабря 2021 • 10:44 Комментировать
Крылья Советов
2:0
Рубин
окончен

После заключительного матча 2021 года в Самаре между «Крыльями Советов» и «Рубином» на стадионе произошла трагедия – умер 51-летний болельщик по имени Вячеслав.

«Крылья Советов» через социальные сети уже выражали соболезнования и обещали помочь семье фаната. Позже на официальном сайте самарского клуба были опубликованы подробности случившегося.

По данным пресс-службы «крылышек», обращение к стюардам о том, что человеку стало плохо, поступило в 16:40, а в 16:44 к месту подоспели медики. Спустя 12 минут прибыла ещё одна бригада врачей, но усилия по спасению фаната не дали результата.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 1000 рублей!
КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ РУБИН
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
12.12  14:00 Динамо Москва ... Зенит 3.75 3.65 2
12.12  16:30 Ахмат ... Химки 1.87 3.45 4.7
12.12  19:00 Локомотив Москва ... Уфа 1.87 3.45 4.7
12.12  19:00 Краснодар ... Нижний Новгород 1.22 7 13
Все матчи
Новости
Сегодня, 12 Декабря
10:52 · Россия. Премьер-лига
Мостовой дал прогноз на матч «Динамо» - «Зенит»
10:50 · Россия. Премьер-лига
​«Желаем продолжать зажигать за «Спартак»: клуб поздравил Мозеса
10:44 · Россия. Премьер-лига
​«Крылья Советов» поделились подробностями смерти болельщика на стадионе
01:04 · Россия. Премьер-лига
​Депутаты КПРФ обратились к председателю правительства России с просьбой отозвать законопроект о внедрении Fan ID
11 Декабря
23:54 · Россия. Премьер-лига
​Себастьяна Вильи в «Динамо» не будет 1
23:46 · Россия. Премьер-лига
​Президент «Урала» отреагировал на редкую крупную победу своей команды 1
22:19 · Россия. Премьер-лига
​Черевченко пропустит матч с «Ахматом» из-за болезни 1
22:11 · Россия. Премьер-лига
Как «Урал» неожиданно разгромил «Ростов» - видео видео
22:09 · Россия. Премьер-лига
Заболотный: «Это Жиру, Ибрагимович и Холанн в моём стиле забивают голы» 1
21:49 · Россия. Премьер-лига
​Кузьмичёв покинул «Спартак» после трёх месяцев работы официально
21:42 · Россия. Премьер-лига
Шалимов: «Конечно, это лучшая игра в этом сезоне»
21:27 · Россия. Премьер-лига
Кафанов: «Игроков упрекнуть в самоотдаче не могу»
21:27 · Россия. Премьер-лига
«Арсенал» обжалует решения арбитра в матче против ЦСКА – клуб обратился в ЭСК РФС
21:21 · Россия. Премьер-лига
Кафанов: «По всем показателям мы были лучше, а проиграли 1:4» 2
21:15 · Россия. Премьер-лига
​«Урал» смог удивить футбольную Россию перед отпуском: интересные цифры
Все новости
Рекомендуем