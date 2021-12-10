Рангник в «МЮ», Тедеско в «Лейпциге»: Точно ли РПЛ так слаба, как мы привыкли считать

За последний месяц сразу несколько человек после работы в России нашли работу в европейских топ-клубах. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» задаётся вопросом: а так ли уж слаба наша лига, как мы думаем?

Мы все привыкли считать российскую Премьер-лигу слабой, отшибом футбольной Европы. Однако в последнее время многие специалисты после работы в нашей стране умудряются трудоустроиться за рубежом на самом высоком уровне. Пример Унаи Эмери был давно, и уже выглядит неправдой. Однако после испанца таких эпизодов становится всё больше.

Роберто Манчини покинул «Зенит» ради сборной Италии. В Санкт-Петербурге были ради попрощаться со специалистом, который успеха не добился. Однако в сборной Италии Манчини работает просто превосходно. Едва ли прошлым летом до старта Евро многие ставили на «скуадру адзурру» как на главного фаворита. Сборная Италии же провела турнир очень мощно, разобравшись со всеми соперника. При этом «скуадра адзурра» явила миру уровень футбола, не свойственный национальным командам. По сыгранности это больше напоминало клуб.

Ральф Рангник прошлым летом перебрался в «Локомотив», чтобы заняться выстраиванием футбольной стратегии. Однако осенью его переманил «Манчестер Юнайтед». До конца сезона Рангник работает в роли исполняющего обязанности тренера, а затем должен стать консультантом клуба. Доменико Тедеско летом покинул «Спартак», после чего сообщалось об интересе к нему со стороны ряда клубов. На днях стало известно, что он возглавил «Лейпциг» –довольно амбициозный немецкий проект.

Смотришь на это и невольно задаёшься вопросом: а так ли уж слаба наша Премьер-лига, как нам самим тут кажется? Один из богатейших клубов переманивает человека из «Локомотива». «Лейпциг» берет Тедеско на работу после того, как он неплохо показал себя в России. Конечно, в его пользу говорит опыт в «Шальке», но это было давно. Тедеско о себе как о тренере напомнил именно в Москве.

Добавим, что в последние годы многие из России регулярно стали переезжать в топ-чемпионаты. Шомуродов, Миранчук, Крал, Влашич, Норман, Гайич, Лунев – это те спортсмены, которые за последние полтора года уехали в Италию, Германия, Англию. Ещё можно добавить Арояна, который выступал в нашей Премьер-лиге 3,5 года, после чего на пять месяцев заглянул в «Астану» и перебрался в Испанию.

В Россию приезжают и здесь развиваются исполнители хорошего уровня. Россия постепенно становится страной, которая может стать трамплином для карьеры. На самом деле, глядя на выступление отечественных клубов в еврокубках в этом сезоне, кажется, что мы прошли худшую точку. «Зенит» в целом достойно выступил в Лиге чемпионов, оторвавшись на несколько корпусов от чемпионов Швеции и не дав «Челси» выиграть группу. Добавим, что и лондонцы, и «Ювентус» намучились с нашим чемпионом. «Спартак» дважды обыграл «Наполи», дал бой «Лестеру».

Можно добавить, что и сборная России провела отбор к чемпионату мира вровень с вице-чемпионами мира. Хорватам удалось нас обойти если и не случайно, то с большой долей везения.

На самом деле, кажется, что наша лига – чемпион по антипиару, который мы сами себе и создаём. Мы хотим себя равнять на уровне европейских топ-лиг, забывая, что у нас нет предпосылок для этого. Экономических, прежде всего. К тому же мы обожаем в нашем футболе подмечать и сильно подсвечивать проблемы. У нас их очень много, спору нет. Вот только на какой-то позитив мы мало обращаем внимания. Может, мы просто слишком критично к себе относимся, а на самом деле всё не так плохо?

Андрей Центров