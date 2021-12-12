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Шварц: «Не было каких-то эмоциональных взрывов и всплесков в раздевалке»

12 Декабря 2021 • 16:58 Комментировать
Динамо Москва
1:1
Зенит
окончен

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц на пресс-конференции после матча с «Зенитом» (1:1) подвёл итоги первой части сезона.

- Когда такая разница между таймами, первый не очень, а во втором - команда преобразилась, казалось, что вы в перерыве кричали, повышали голос, чтобы их завести. Так ли это, или же они сами поняли, что надо играть по-другому?

- На самом деле не было каких-то эмоциональных взрывов и всплесков в раздевалке после первого тайма. Мы внесли определенные корректировки по игре. Конкретно - мы показали на один момент при игре в обороне и два момента по атакующим действиям и при владении мячом, как надо находить свободные зоны.

- Можете подвести итоги первой части сезона? Чем довольны, над чем еще надо работать?  Второе место с двумя очками отставания от «Зенита» как расцениваете?

- Хочу сказать, что очень доволен тем развитием, которое команда показывает за эти месяцы этого сезона. Парни полностью профессионально подходят к своим обязанностям, в тренировочном процессе они полностью выкладываются и отдаются на 100%. Если говорить о результатах, которых мы добились по итогам 18 туров, они были разными, но по большей части позитивными. Абсолютно разные матчи. Если применительно к сегодняшнему говорить, то игра была непростая, но я рад, что мы смогли сегодня взять одно очко, даже учитывая, что мы проигрывали. Мы перевернули ход игры и могли второй тайм отыграть в нашу пользу. Также если говорить о части сезона, что мы провели, были матчи, когда мы полностью доминировали и владели игровым преимуществом. Каждый из игроков показывает максимальную готовность, максимальный профессионализм на том отрезке, который мы сейчас прошли. Также стоит отметить боевой характер нашей команды.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Сандро Шварц
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Идет 47 минута Ахмат 2:0 Химки 1.87 3.45 4.7
12.12  19:00 Локомотив Москва ... Уфа 1.87 3.45 4.7
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