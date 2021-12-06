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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кобелев: «Динамо» прибавило в устойчивости к стрессам»

06 Декабря 2021 • 21:38 Комментировать
Динамо Москва
...
Зенит
12.12 14:00

Бывший игрок «Зенита» и экс-наставник «Динамо» Андрей Кобелев оценил шансы бывших команд в борьбе за чемпионство.

- «Динамо» прибавило в устойчивости к стрессам. Команда сейчас все больше сыгрывается, играет практически одним составом, - приводит слова специалиста «РБ Спорт».

Кобелев отметил, что предстоящий матч лидеров ничего не будет значить в чемпионской гонке, ведь впереди большой перерыв и 12 туров. У динамовцев будет перевес за счет того, что они могут планомерно готовиться к последнему матчу года в РПЛ, а «Зениту» предстоит сложный матч с «Челси».

Что касается других претендентов на медали, Кобелев считает, что лучшие шансы у «Краснодара», ЦСКА и «Сочи».

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Динамо Москва Андрей Кобелев
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