Кобелев: «Динамо» прибавило в устойчивости к стрессам»

Бывший игрок «Зенита» и экс-наставник «Динамо» Андрей Кобелев оценил шансы бывших команд в борьбе за чемпионство.

- «Динамо» прибавило в устойчивости к стрессам. Команда сейчас все больше сыгрывается, играет практически одним составом, - приводит слова специалиста «РБ Спорт».

Кобелев отметил, что предстоящий матч лидеров ничего не будет значить в чемпионской гонке, ведь впереди большой перерыв и 12 туров. У динамовцев будет перевес за счет того, что они могут планомерно готовиться к последнему матчу года в РПЛ, а «Зениту» предстоит сложный матч с «Челси».

Что касается других претендентов на медали, Кобелев считает, что лучшие шансы у «Краснодара», ЦСКА и «Сочи».