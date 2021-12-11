Пименов считает, что отсутствие Ракицкого скажется на «Зените» в матче с «Динамо»

Бывший футболист «Динамо» Руслан Пименов поделился своими прогнозами на центральный поединок 18-го тура российской Премьер-лиги между москвичами и «Зенитом». Эксперт подчеркнул, что на игре питерцев может сказаться отсутствие лидера защитной линии Ярослава Ракицкого.

«Пропускает матч Ракицкий. Это сильно меняет дело. У «Динамо» есть все шансы поквитаться за матч в Питере. Ракицкий — это оплот обороны «Зенита», который развивает атаку, дает первый пас и здорово действует в защите», - лестно о футболисте отозвался Пименов в интервью со Sport24.

Уточним, что победитель противостояния уйдет на зимней перерыв в качестве лидера турнирной таблицы чемпионата – подопечные Сергея Семака опережают своего соперника лишь на два пункта.