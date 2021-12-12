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Игра без форвардов от «Зенита»: кто из футболистов Семака лучше всех смотрелся в матче против «Динамо»

12 Декабря 2021 • 16:19 Комментировать
Динамо Москва
1:1
Зенит
окончен

Оценки футболистам Сергея Семака

Закономерная и довольно блеклая ничья лидеров сезона. Конечно, такие матчи лучше не оставлять на морозный декабрь. «Зенит» устраивает один балл в гостях у главного преследователя (ещё и ослабленным составом). «Динамо» сохраняет интригу, не отпуская питерцев в отрыв, и тоже может назвать результат приемлемым. Как же Сергей Семак выстроил игру без форвардов?

Статистика: удары по воротам – 12:5, в створ – 5:3, владение мячом – 43:57, угловые – 4:5. Кто же из футболистов «Зенита» провёл хороший матч против «Динамо»? «Евро-футбол.ру» переварил игру и выставил субъективные оценки футболистам Сергея Семака.

Максимальное количество баллов - 10 (оценка в начале матча - 6,0).

«ЗЕНИТ» САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

МИХАИЛ КЕРЖАКОВ – 6,5. Во втором тайме пришлось поработать Кержакову, совершившему четыре сейва в итоге. Максимально грамотно играл Михаил и в голевом эпизоде, но Скопинцев тоже пробил на ура.

ВЯЧЕСЛАВ КАРАВАЕВ – 5,0. Фланг, где атака превзошла оборону. Скопинцев забил из-под Караваева, исправившись за привезённый пенальти. А Вячеслав, простреливший на гол, далее ужасно играл в обороне. Сильно нервничал, постоянно терял оппонентов, не выиграл ни одного единоборства из трёх, дважды был пройден на дриблинге.

ДМИТРИЙ ЧИСТЯКОВ – 5,5. Без Ракицкого центр обороны «Зенита» будто теряет уверенность. «Динамо» всего тайм нормально атаковало, но за это время Тюкавин успел выиграть верх и опасно пробить. Игбун бил из центра штрафной, а Чистяков его почему-то не думал встречать.

ДЕЯН ЛОВРЕН – 5,5. Ровно те же вопросы к Ловрену, которой в резкости явно проигрывал Тюкавину и упускал каждое его ускорение. Ну и, конечно, стоило бы забивать Деяну, после углового завершавшему отличную скидку Оздоева.

ДУГЛАС САНТОС – 7,5. Невероятный объём работы проделал Дуглас. Почему-то «Динамо» именно через его фланг предпочитало атаковать, но бразилец легко расправлялся и с Макаровым, и с Варелой. Голевую передачу Гильермо сделал, только когда командными усилиями выманили Дугласа, у которого в итоге 10 (!) отборов, 13 выигранных единоборств и 4 перехвата.

ВИЛЬМАР БАРРИОС – 7,0. По оборонительным показателям Барриос проиграл Кузяеву, но Захаряну и Макарову, действовавшим в его зоне, создать ничего не позволил. Четыре отбора в активе Вильмара, пять выигранных единоборств.

ДАЛЕР КУЗЯЕВ – 7,5. Очередной полезнейший матч от Кузяева. Сегодня Далер был настроен на разрушение и просто замучил Моро с Фоминым, постоянно опережая их в скорости мысли и движения. Выиграл Кузяев 6 единоборств из 6, по отборам и перехватам сделал 3+3.

ВЕНДЕЛ – б/о. До травмы регулировал движение в центре поля, неплохо распределял мячи. Четыре выигранных единоборства (из 5), три удачных дриблинга (за 4 попытки).

АНДРЕЙ МОСТОВОЙ – 6,5. Скорость Мостового частенько ставила в тупик оборону «Динамо», отметим способность Андрея открываться, но нужно бы больше пользы извлекать из своих моментов. А так, с помощью Карасёва заработал пенальти и ещё 4 штрафных удара.

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МАЛКОМ – б/о.

КЛАУДИНЬО – 7,5. Держит высочайший уровень Клаудиньо. Против «Динамо» он чаще играл на своей половине поля, но и тут был невероятно полезен – 5 отборов, 2 перехвата, 10 выигранных единоборств. В атаке Клаудиньо тоже успевал, забив единственный гол «Зенита», ещё дважды пробив по воротам Шунина. Чуть смазал картину только нереализованный пенальти.

АЛЕКСАНДР ЕРОХИН – б/о. Очень слабо вошёл в игру Ерохин, так и не нашедший себе позицию в построениях Семака.

МАГОМЕД ОЗДОЕВ – 6,5. Оздоев сыграл гораздо полезнее. Выиграл 3 единоборства из 3, добавил плотности в центре поля, не суетился под прессингом «Динамо», сделал классную скидку на Ловрена.

АЛЕКСЕЙ СУТОРМИН – б/о.

ДАНИЛ КРУГОВОЙ – б/о.

ДАНИИЛ КУЗНЕЦОВ – б/о.

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