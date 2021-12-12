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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Дзюба и Азмун не попали в заявку «Зенита» на матч с «Динамо»

12 Декабря 2021 • 12:48 Комментировать
Динамо Москва
0:0
Зенит
3.65 3.75 2.07
1-й тайм

Воскресную часть 18-го тура российской Премьер-лиги будет открывать главный его матч – «Динамо» против «Зенита». Наставник питерской команды Сергей Семак принял решение выпустить на поле таких футболистов:

Кержаков, Караваев, Чистяков, Ловрен, Дуглас Сантос, Барриос, Кузяев, Мостовой, Вендел, Клаудиньо, Малком.

Стоит сказать, что Артём Дзюба и Сердар Азмун не попали даже в число запасных игроков. У иранца было повреждение, а россиянина заметили на Мальдивах.

Стартовый свисток на стадионе «ВТБ Арена» прозвучит в 14:00 по московскому времени. Не пропустите текстовую трансляцию на портале LiveResult.

Стоит добавить, что на текущую минуту «Зенит» располагается на вершине таблицы Премьер-лиги. «Динамо» идёт на второй позиции, имея в своём активе на два зачётных балла меньше.

 

 

 


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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Артём Дзюба Сердар Азмун
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ДИНАМО МОСКВА ЗЕНИТ
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Идет 31 минута Динамо Москва 0:0 Зенит 3.75 3.65 2
12.12  16:30 Ахмат ... Химки 1.87 3.45 4.7
12.12  19:00 Локомотив Москва ... Уфа 1.87 3.45 4.7
12.12  19:00 Краснодар ... Нижний Новгород 1.22 7 13
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