​Дзюба и Азмун не попали в заявку «Зенита» на матч с «Динамо»

Воскресную часть 18-го тура российской Премьер-лиги будет открывать главный его матч – «Динамо» против «Зенита». Наставник питерской команды Сергей Семак принял решение выпустить на поле таких футболистов:

Кержаков, Караваев, Чистяков, Ловрен, Дуглас Сантос, Барриос, Кузяев, Мостовой, Вендел, Клаудиньо, Малком.

Стоит сказать, что Артём Дзюба и Сердар Азмун не попали даже в число запасных игроков. У иранца было повреждение, а россиянина заметили на Мальдивах.

Стартовый свисток на стадионе «ВТБ Арена» прозвучит в 14:00 по московскому времени. Не пропустите текстовую трансляцию на портале LiveResult.

Стоит добавить, что на текущую минуту «Зенит» располагается на вершине таблицы Премьер-лиги. «Динамо» идёт на второй позиции, имея в своём активе на два зачётных балла меньше.