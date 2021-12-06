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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Воронин: «Динамо» хочет победить «Зенит» и уйти на перерыв на первом месте»

06 Декабря 2021 • 10:05 Комментировать (2)
Динамо Москва
...
Зенит
12.12 14:00

Член тренерского штаба столичного «Динамо» Андрей Воронин высказался о предстоящей встрече с петербургским «Зенитом» в 18-м туре российской Премьер-лиги.

«Настраиваемся на победу. Надеюсь, получится интересная игра, будет много голов. Хотим выиграть и уйти в отпуск на первом месте», - приводятся слова специалиста на канале «Футбольный Биги» в Yоutube.

Поединок состоится в Москве на стадионе «ВТБ Арена» в воскресенье, 12 декабря. Начало – 14:00 по местному времени.

Перед этой игрой «Зенит» лидирует в турнирной таблице, а «Динамо» отстает от «сине-бело-голубых» на два балла.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Динамо Москва Андрей Воронин
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
overkill666
06 Декабря 2021 в 10:56
не фанат Динамо, но желаю им победы! давно они не были так близко...
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