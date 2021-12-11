В субботу появилась информация, что нападающий «Зенита» Сердар Азмун согласовал все детали личного контракта с «Лионом». Теперь французскому клубу осталось лишь договориться с питерцами о сумме сделки, так как представитель Лиги 1 хочет оформить трансфер иранца уже в январе.

Впрочем, найти общий язык сторонам будет не так уж и легко. Дело в том, что «Лион» на данный момент готов предложить «Зениту» три миллиона евро за иранского форварда, передает издание L’Equipe. Напомним, ранее россияне желали выручить за Азмуна минимум десять миллионов.

С другой стороны, не стоит забывать о том факте, что уже следующим летом у футболиста истекает срок действия трудового договора с «Зенитом», поэтому он может покинуть Россию на правах свободного агента.