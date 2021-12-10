Гаджиев: Результат матча между «Динамо» и «Зенитом» может быть любым

Российский тренер Гаджи Гаджиев отреагировал на исход поединка 18-го тура чемпионата России между «Динамо» и «Зенитом».

Специалист ждёт интересный футбол. Он отметил, что питерский клуб сейчас находится в хорошей форме. Гаджиев похвалил подопечных Сергея Семака за игру, продемонстрированную в поединке с «Челси».

«Результат может быть любым. «Динамо» играет в Москве. Статистика — вещь упрямая. Как ни крути, любой команде удобнее играть дома. Будет серьезный поединок. Каждый постарается играть на победу», — цитирует Гаджиева Sport24.

Поединок «Динамо» — «Зенит» пройдёт 12 декабря. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск. Команды в таблице разделяет два очка.

Ранее в Санкт-Петербурге «Зенит» в РПЛ разгромил столичный коллектив со счётом 4:1.