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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Гаджиев: Результат матча между «Динамо» и «Зенитом» может быть любым

10 Декабря 2021 • 13:35 Комментировать
Динамо Москва
...
Зенит
3.40 3.60 2.10
12.12 14:00

Российский тренер Гаджи Гаджиев отреагировал на исход поединка 18-го тура чемпионата России между «Динамо» и «Зенитом».

Специалист ждёт интересный футбол. Он отметил, что питерский клуб сейчас находится в хорошей форме. Гаджиев похвалил подопечных Сергея Семака за игру, продемонстрированную в поединке с «Челси».

«Результат может быть любым. «Динамо» играет в Москве. Статистика — вещь упрямая. Как ни крути, любой команде удобнее играть дома. Будет серьезный поединок. Каждый постарается играть на победу», — цитирует Гаджиева Sport24.

Поединок «Динамо» — «Зенит» пройдёт 12 декабря. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск. Команды в таблице разделяет два очка.

Ранее в Санкт-Петербурге «Зенит» в РПЛ разгромил столичный коллектив со счётом 4:1.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Динамо Москва Гаджи Гаджиев
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