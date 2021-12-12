Натворили дел: Исправьте уже работу видеоассистентов

ВАР с каждым днём становится всё большей проблемой футбола. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет на эту тему.

В последние годы футбол стал уникальным видом спорта. В нём и зрители, и даже участники просто перестали понимать правила. Более того, теперь на разных участках поля, по сути, появились свои разные трактовки и регулирования.

Так вышло, что три последних матча «Спартака» получились показательными с точки зрения претензий к ВАРу. Три игры – три решения, которые могли или повлияли на результат. И все три вызывают дикое удивление с точки зрения зрителей, футболистов и всех вокруг. Лишь арбитры понимают, почему были приняты такие решения.

Если кто забыл – вот все три эпизода. В матче с «Уфой» Соболева якобы бьют локтем в голову в штрафной. Там касание, возможно, и было, но оно явно никак не повлияло на эпизод. Видеоассистенты зовут главного судью смотреть эпизод, тот трактует его как фол, и «пострадавший» с пенальти сравнивает счёт. В матче с «Ахматом» уже сам Соболев отдаёт пас, нога по инерции идёт наверх, и на неё напарывается соперник, который не успел к футбольному снаряду. Видеоассистенты зовут главного судью смотреть эпизод, тот трактует его как фол и оставляет «Спартак» в меньшинстве. В поединке с «Легией» Джикия в штрафной, находясь позади соперника, тянется с мячу и по касательной задевает оппонента, который уже не контролирует футбольный снаряд. Видеоассистенты зовут главного судью смотреть эпизод, тот назначает пенальти.

Во всех трёх случаях главный судья не увидел сам нарушение правил. Любопытно даже другое. До эпохи ВАР никто из зрителей даже не настаивал бы, что в этих эпизодах были фолы. Обычные игровые эпизоды, в которых была нормальная борьба. Раньше мы, зрители матчей, порой спорили в некоторых эпизодах о том, было нарушение или нет. ВАР был призван исправлять ошибки, чтобы такие моменты можно было проверить, посмотреть и принять решение. Вместо этого ВАР стал принимать такие решения, которые вызывают лишь удивление. При этом мы не можем говорить о том, что судьи ошибаются, они же посмотрели всё внимательно. Сначала это сделал видеоассистент, потом главный арбитр. Они правила знают – раз принимают такие решения, значит, так и есть. Однако теперь появляются другие споры – что же это за правила такие?

Так как ВАР проверяет фолы на предмет пенальти, то в футболе образовалась ещё одна любопытная ситуация. Теперь, по сути, есть одни правила вблизи ворот и другие – вдали от них. В середине поля команды могут бороться и биться. Судьи не замечают или закрывают глаза на какие-то мелкие фолы, что даёт игре динамичность. Однако в штрафной теперь за любое неосторожное движение может быть назначено пенальти. В итоге защитники вынуждены по-разному действовать в штрафной и за её пределами, ведь трактовка судьи будет разной.

Возможно, кто-то скажет, что это направлено на пользу атаке, на зрелищность, чтобы забивалось больше голов. Однако с таким мнением можно поспорить. Во-первых, это странная логика – увеличивать количество голов за счёт пенальти. Всё же футбол мы смотрим не ради этого. Во-вторых, едва ли зрелищности будут способствовать действия защитников, которые перестанут в полную силу мешать соперникам. Это будет уже не футбол, а поддавки. Кроме того, есть ещё один аргумент против такой версии – это трактовка, как определяются офсайды.

Раньше как раз при определении положения «вне игры» часто говорили, что атакующие игроки должны получать преимущество. Однако сейчас офсайды стали определять уже по каким-то сантиметрам. Это уже выглядит просто нелепо, когда ВАР отменяет гол из-за того, что у атакующего игрока чуть дальше залезла четверть стопы. Это точно не может играть роли, но автоматика, которая действует на основе текущих трактовок, беспощадна. В этом смысле интересно, чтобы кто-нибудь изучил все голы Филиппо Индзаги и посчитал, сколько бы его мячей были отменены, играй он сегодня.

Изначально ВАР внедрялся, чтобы исправлять явные ошибки, чтобы в футболе было больше справедливости. Вместо этого мы столкнулись с ситуацией, что справедливости не добавилось. ВАР фиксирует какие-то странные фолы, которые не влияют на эпизод, высчитывает сантиметры при офсайдах. Формально всё по правилам. Вот только это далеко не всегда по справедливости.

Андрей Центров