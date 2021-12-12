Судя по всему, нападающий «Зенита» Артём Дзюба не сыграет в воскресном матче Премьер-лиги против московского «Динамо». Телеграм-канал ZetinCafe опубликовал фотографию футболиста, давая понять, что он уже отправился в отпуск на Мальдивы.

Учитывая важность матча против «Динамо», можно предположить, что Артём Дзюба в игре Лиги чемпионов против «Челси» на неделе получил повреждение.

Поединок между «Динамо» и «Зенитом» начнётся в два часа дня по московскому времени. Не пропустите трансляцию в текстовом формате на LiveResult. На текущий момент «Зенит» занимает в чемпионате России первое место, а «Динамо» отстаёт на два очка.