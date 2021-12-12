​Два бразильских игрока «Зенита» травмировались в матче с «Динамо»

В перерыве матча против «Динамо» Сергей Семак сделал сразу две перестановки в составе «Зенита». Обе замены получились вынужденными – Малком и Вендел травмировались и не смогли продолжать игру. Места бразильцев на футбольном поле заняли Магомед Оздоев и Александр Ерохин.

Следить за развитием второго тайма в матче между «Динамо» и «Зенитом» можно в текстовой трансляции. На текущий момент питерская команда лидирует в счёте благодаря точному удару Клаудиньо.

Стоит сказать, что на момент начала матча лидирующий в РПЛ «Зенит» опережал второе «Динамо» на два очка.