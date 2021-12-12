Петржела: «Хотелось бы, чтобы в «Зените» играло больше русских ребят»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал ничейный результат питерцев в поединке против «Динамо» в рамках РПЛ, а также оценил выступления команды в первом кругу. Эксперт подчеркнул, что в местном чемпионате коллективу Сергея Семака попросту нет равных.

Однако, специалист поговорил об еще одном аспекте, а именно о количестве иностранных футболистов в составе питерского клуба.

«Мне не нравится, что в «Зените» столько легионеров. Хотелось бы, чтобы там играло больше русских ребят. Такая ситуация: так хочет команда, так хочет руководство», - поделился Петржела своим мнением в разговоре со «Спорт-Экспрессом», приведя в пример «Динамо», где доверяют отечественным молодым игрокам.