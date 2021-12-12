Клаудиньо заявил, что «Динамо» не заслужило на ничью в матче с «Зенитом»

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо, который в последнее время стал одним из лидеров питерского коллектива, заявил, что не считает ничейный результат в поединке с «Динамо» справедливым исходом.

По словам легионера, его команда создала множество моментов и больше заслуживала на победу, чем москвичи.

«Мы огорчены тем, что сыграли вничью, потому что ехали в Москву за победой. При этом, мы прекрасно знали, что «Динамо» — сильная команда и обыграть ее на выезде будет сложно», - прокомментировал Клаудиньо в разговоре с клубной пресс-службой.

Уточним, что благодаря добытому результату «Зениту» удалось удержать лидерство в турнирной таблице, опережая «бело-синих» на два очка.