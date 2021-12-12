​«Зенит» ушёл на зимнюю паузу на вершине таблицы РПЛ

Завершился первый воскресный матч 18-го тур чемпионата России. В нём «Динамо» и «Зенит» не смогли выявить сильнейшего – игра в морозной Москве завершилась вничью 1:1 с голами Клаудиньо и Дмитрия Скопинцева.

«Зенит» уходит за зимнюю паузу, занимая первое место в турнирной таблице Премьер-лиги. В 18 турах команда Сергея Семака раздобыла 38 очков. «Динамо» идёт следом, отставая на два зачётных балла.

Третье место пока занимает ЦСКА (30 очков), но по итогам воскресенья и понедельника обойти московских «армейцев» могут «Краснодар» и «Сочи» (по 28 очков). Для этого южанам нужно обыграть соответственно «Нижний Новгород» и «Спартак».