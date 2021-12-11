Точилин ждёт результативного футбола в матче «Динамо» - «Зенит»

Экс-игрок столичного «Динамо», а ныне футбольный тренер Александр Точилин высказался касательно центрального матча 18-го тура Премьер-лиги между своей бывшей командой и петербургским «Зенитом».

«Думаю, «Динамо» постарается играть в агрессивный футбол. Матч будет интересным. Можно предположить, что будет достаточно много голов», - приводит слова специалиста ТАСС.

Встреча пройдет на стадионе «ВТБ Арена» в воскресенье, 12 декабря. Начало – 14:00 по столичному времени.

Перед этой игрой питерцы опережают динамовцев в турнирной таблице чемпионата России на два балла.