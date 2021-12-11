Валуев не хочет видеть «Динамо» на первом месте в РПЛ

Бывший боксер, а ныне депутат Госдумы Николай Валуев дал комментарий в преддверии центрального матча 18-го тура чемпионата России между столичным «Динамо» и петербургским «Зенитом». В случае победы подопечные Сандро Шварца поднимутся на первое место в таблице РПЛ.

В интервью «Спорт-экспрессу» Валуев заявил, что он, как давний болельщик «Зенита», не желает динамовцам победы в этом матче. Политик не хочет, чтобы столичный коллектив захватил лидерство.

По итогам 17 туров москвичи отстают от питерцев на два балла.

Матч состоится на «ВТБ Арене» завтра, 12 декабря. Судья даст стартовый свисток в 14:00 по мск.