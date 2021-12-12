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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Тренер «Динамо» Шварц получил жёлтую карточку в игре с «Зенитом»

12 Декабря 2021 • 15:42 Комментировать
Динамо Москва
1:1
Зенит
окончен

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц получил жёлтую карточку по ходу матча восемнадцатого тура чемпионата России против «Зенита». Примерно за двадцать минут до конца встречи арбитр Сергей Карасёв предупредил немецкого тренера за активные споры.

Следить за заключительным отрезком матча между «Динамо» и «Зенитом» можно в текстовой трансляции на портале LiveResult. На текущий момент на табло «ВТБ Арены» горит счёт 1:1 – голы забили Клаудиньо у гостей и Дмитрий Скопинцев у хозяев.

На момент начала игры «Зенит» на вершине таблицы чемпионата России опережал «Динамо» на два зачётных балла.

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Динамо Москва Сандро Шварц
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ДИНАМО МОСКВА ЗЕНИТ
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окончен Динамо Москва 1:1 Зенит 3.75 3.65 2
Идет 26 минута Ахмат 1:0 Химки 1.87 3.45 4.7
12.12  19:00 Локомотив Москва ... Уфа 1.87 3.45 4.7
12.12  19:00 Краснодар ... Нижний Новгород 1.22 7 13
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