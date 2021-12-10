У «Зенита» появился конкурент в борьбе за 20-летнего форварда «Пеньяроля»

Вчера, 9 декабря, появилась информация, что «Зенит» нацелился на 20-летнего нападающего «Пеньяроля» Агустина Альвареса. Более того, агент перспективного футболиста подтвердил слухи об интересе питерцев.

Однако, как оказалось, у российского клуба появился серьезный конкурент в борьбе за подписание уругвайца. Как свидетельствует издание Traspasos, «Пеньяролю» уже поступило официальное предложение от «Фиорентины».

Согласно источнику, представитель Серии А готов заплатить за Альвареса 13 миллионов евро, став обладателем 80% прав на игрока. Добавим, что «Зенит» намерен повысить ставку итальянцев на два миллиона.