​Только Роналду за последние 60 лет забивал больше голов за год в Серии А, чем Влахович

В субботу «Фиорентина» в чемпионате Италии разнесла на своём поле «Салернитану» со счётом 4:0. Автором дубля стал сербский нападающий «фиалок» Душан Влахович. Теперь на его счету 32 гола в Серии А в 2021 календарном году.

Как сообщает Opta, за последние 60 лет только один футболист отмечался большим количеством голов в Серии А в одном календарном году. Это был Криштиану Роналду, который в 2020 году 33 раза забил за «Ювентус».

Чтобы превзойти достижение Криштиану Роналду, Душану Влаховичу нужно забить хотя бы два гола в оставшихся в 2021 году матчах Серии А против «Сассуоло» (19 декабря) и «Вероны» (22 декабря).