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Чемпионат Италии. Серия А

​Только Роналду за последние 60 лет забивал больше голов за год в Серии А, чем Влахович

11 Декабря 2021 • 19:07 Комментировать
Фиорентина
4:0
Салернитана
окончен

В субботу «Фиорентина» в чемпионате Италии разнесла на своём поле «Салернитану» со счётом 4:0. Автором дубля стал сербский нападающий «фиалок» Душан Влахович. Теперь на его счету 32 гола в Серии А в 2021 календарном году.

Как сообщает Opta, за последние 60 лет только один футболист отмечался большим количеством голов в Серии А в одном календарном году. Это был Криштиану Роналду, который в 2020 году 33 раза забил за «Ювентус».

Чтобы превзойти достижение Криштиану Роналду, Душану Влаховичу нужно забить хотя бы два гола в оставшихся в 2021 году матчах Серии А против «Сассуоло» (19 декабря) и «Вероны» (22 декабря).

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Евро-Футбол.Ру,
Фиорентина Криштиану Роналду Душан Влахович
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ФИОРЕНТИНА САЛЕРНИТАНА
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окончен Фиорентина 4:0 Салернитана
Идет 51 минута Венеция 0:1 Ювентус
11.12  22:45 Удинезе ... Милан
12.12  14:30 Торино ... Болонья
12.12  17:00 Верона ... Аталанта
12.12  20:00 Сассуоло ... Лацио
12.12  20:00 Наполи ... Эмполи
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