«Салернитане» по-прежнему грозит исключение из элитного итальянского дивизиона. Правила запрещают одному человеку владеть двумя клубами в одной лиге, поэтому Клаудио Лотито, владельцу «Лацио», перед стартом сезона пришлось передать «Салернитану» слепому трасту. Впрочем, покупатель на клуб до сих пор не был найден. Сделка должна быть закрыта до конца календарного года. В противном случае «Салернитану» могут исключить из Серии А. Об этом рассказывает Football Italia со ссылкой на TMW.

На текущий момент «Салернитана» занимает последнее место в турнирной таблице итальянского чемпионата. В шестнадцати прошедших турах команда набрала только восемь очков.