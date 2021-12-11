​Уткин: «Слышал, что скамейку в «Фиорентине» уже полгода называют «кокорная зона»

В субботу «Фиорентина» на своём поле разгромила «Салернитану» со счётом 4:0. Даже в таком матче российский нападающий «фиалок» Александр Кокорин не получил игрового времени – он просидел на скамейке 90 минут.

Известный журналист Василий Уткин разместил в своём телеграм-канале скриншот с цитатой своего коллеги из Италии: «Итальяно превращает воду в вино. Может, он сделает так с Кокориным».

«А я слышал, что скамейка в Фиорентине уже полгода называется на установке «кокорная зона», - пошутил Уткин в подписи к скриншоту.

Напомним, что за десять с лишним месяцев в «Фиорентине» Александр Кокорин провёл только 8 матчей. Результативными действиями россиянин не отмечался.