«Фиорентина» разгромила аутсайдера, Кокорина не выпустили даже при счёте 4:0

В 17-м туре Серии А «Фиорентина» принимала «Салернитану», главного аутсайдера сезона, и легко победила со счётом 4:0. Гости продержались всего полчаса и начали пропускать гол за голом. Душан Влахович оформил дубль. Что касается Александра Кокорина, он снова провел все 90 минут на скамейке, при этом тренер использовал не все доступные замены.
«Фиорентина» закрепилась на пятом месте, ее соперник - последний.
Протокол игры
|(1:0) Бонавентура Джакомо 31'
|(2:0) Влахович Душан 51'
|(3:0) Влахович Душан 84'
|(4:0) Мале Юссеф 90'
Терраччиано Пьетро • Одриосола Альваро 87' ( Венути Лоренцо ( 87') • Миленкович Никола 11' 46' ( Роша Игор II ( 46') • Мартинес Лукас II • Бираги Кристиано 87' ( Терзич Алекса ( 87') • Бонавентура Джакомо • Торрейра Лукас • Дункан Альфред 79' ( Мале Юссеф ( 79') • Кальехон Хосе 72' ( Соттил Рикардо ( 72') • Влахович Душан • Гонсалес Николас
Запасные: Черофолини Микеле • Кокорин Александр • Росати Антонио • Пульгар Эрик • Амрабат Софьян • Сапонара Риккардо • Бенасси Марко
Белек Вид • Весели Фредерик 46' ( Делли Карри Филиппо ( 46') • Дьомбер Норберт • Богдан Лука • Раньери Лука 90' ( Ди Таккио Франческо ( 90') • Кечрида Вайди • Кулибали Лассана • Кастанос Григорис 20' 52' ( Бонаццоли Федерико ( 52') • Оби Джоэл 62' ( Скьявоне Андреа ( 62') • Рибери Франк 90' ( Ярошински Павел ( 90') • Сими Нванкво
Запасные: Гуерриери Гуидо • Фиорилло Винченцо • Гальоло Риккардо
11 декабря. Стадион "Артемио Франки" (Флоренция).