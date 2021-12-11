«Фиорентина» разгромила аутсайдера, Кокорина не выпустили даже при счёте 4:0

В 17-м туре Серии А «Фиорентина» принимала «Салернитану», главного аутсайдера сезона, и легко победила со счётом 4:0. Гости продержались всего полчаса и начали пропускать гол за голом. Душан Влахович оформил дубль. Что касается Александра Кокорина, он снова провел все 90 минут на скамейке, при этом тренер использовал не все доступные замены.

«Фиорентина» закрепилась на пятом месте, ее соперник - последний.