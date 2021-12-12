Червиченко раскритиковал Дзюбу за решение заранее отправиться в отпуск

Одной из самых обсуждаемых тем в российской Премьер-лиге стало фото, на котором Артём Дзюба уже вместе с семьей отдыхает на Мальдивах, когда его команде еще предстоял поединок с «Динамо» в чемпионате. Отмечалось, из-за повреждения футболист решил раньше остальных партнеров по «Зениту» отправиться в отпуск.

Своим мнение на этот счет поделился бывший президент «Спартака» Алексей Червиченко. Он подчеркнул, что не считает правильным подобное поведение.

«Зачем поддерживать команду, если очень хочется солнца? Это известная проблема, когда в последних турах игроки обзаводятся травмами, желтыми карточками или прочими вещами, чтобы побыстрее уехать в теплые края», - отреагировал экс-чиновник в интервью для «Спорт-Экспресса».