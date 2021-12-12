Силкин рассказал, что нужно сделать «Динамо» для борьбы за чемпионство

Бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин поделился впечатлениями от поединка с «Зенитом» - подопечные Сандро Шварца сыграли вничью и отправились на зимний перерыв на второй строчке в турнирной таблице.

Силкин рассказал, что динамовцам стоит сделать, чтобы и впредь продолжать борьбу за чемпионство.

«Молодежь — это хорошо. Они двигаются, хотят себя проявить, но опытные игроки нужнее. «Динамо» не помешали бы качественные футболисты в каждую линию», - поделился специалист в интервью «РБ Спорт», дав клубу совет на ближайшее трансферное окно.

Напомним, что Шварц в текущем сезоне преимущественно доверяет молодым исполнителям, а некоторые из них даже начали вызываться в сборную.