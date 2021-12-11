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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Силкин: «Динамо» ещё не дозрело для серьёзной борьбы за чемпионство» эксклюзив

11 Декабря 2021 • 15:38 Комментировать
Динамо Москва
...
Зенит
3.40 3.60 2.10
Через 19 ч. 48 мин.

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин поделился ожиданиями от матча 18-го тура чемпионата России с «Зенитом».

- Как вы оцениваете шансы «Динамо» отобрать очки у «Зенита»?

- Мне кажется, шансы 40 на 60. Для меня фаворит в этом матче «Зенит», потому что он укомплектован хорошими футболистами. Понятно, что в чемпионате России питерцы борются за первое место. А «бело-голубые» – очень молодая команда. Вроде бы игра поставлена, но не хватает классных нападающих. Ей бы одного такого форварда. Но ребята стараются. Если они смогут преодолеть прессинг на своей половине поля при начале атак, то все возможно. А если не смогут, то боюсь, что повторится сценарий питерского матча («Зенит» выиграл 4:1 – прим. ЕФ). Ведь «Зенит» в той встрече не давал гостям начинать атаки. Динамовцы ошибались и поэтому пропускали мячи.

- Молодая команда Шварца уже созрела для серьезной борьбы за чемпионство?

- Нет. Она еще не дозрела для этого. Надо немного усилить команду, хотя бы в двух - трех позициях. А сейчас «Динамо» готово к борьбе за первую тройку.

- «Зенит» совсем недавно играл с «Челси». Как думаете, изменится ли кардинально игра питерцев с «Динамо»?

- Не думаю. Эта игра уже ничего не значила, и эмоций там выплеснуто не было. Она была как тренировка.

- У «Зенита» не сыграет Ракицкий, и под вопросом Азмун и Вендел. Без них команде Семака будет тяжело?

- Всегда сложно в таких матчах. Но мы не знаем состояние игроков «Динамо». Выйдет ли Шиманьски. У хозяев скамейка немного покороче, и каждый игрок на вес золота. Понятно, что лидеры – это всегда лидеры. Но их отсутствие может кому-то открыть дорогу. Но в таких матчах как раз и не хватает лидеров.

- Шиманьски после повреждения не провел ни одной тренировки в общей группе. Насколько его отсутствие способно ослабить «Динамо»?

- Выйдет другой футболист. Просто Шиманьски сейчас набрал неплохую форму и ему нашли хорошую позицию на поле для его качества. Было видно, что играть он умеет, но никак не мог себя раскрыть. А сейчас он много пользы приносит команде, и мне хотелось бы, чтобы он вышел на поле.

- «Динамо» и «Зенит» - самые результативные команды нашего чемпионата. Ждете много голов?

- Нет, много не жду. Думаю, кто-то выиграет в один мяч или будет ничья.

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- Как вы считаете, за счет чего «Динамо» в этом сезоне удается держать такой хороший ритм?

- Во-первых, за счет хорошей физической подготовки. Во-вторых, футболисты знают, что делать на поле. У них хорошо выстроена командная игра, большое желание, потому что много молодых ребят. Выходя на поле, они усиливают игру, дожимают какие-то моменты. Но не хватает стабильности.

- Пишут, что «Динамо» в ближайшие дни объявит о продлении контракта со Шварцем и Бувачем. Как оцениваете их работу?

- Неплохая работа. Команда смотрится и нравится болельщикам. Но я верю не столько в тренеров, сколько в футболистов.

Елена Григорьевская

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12.12  14:00 Динамо Москва ... Зенит 3.75 3.65 2
12.12  16:30 Ахмат ... Химки 1.87 3.45 4.7
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