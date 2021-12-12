​Шиманьски не попал в заявку: состав «Динамо» на матч с «Зенитом»

Украшением восемнадцатого тура Премьер-лиги России должен стать матч между «Динамо» и «Зенитом». Именно эти две команды считают претендентами на титул чемпиона: питерцы лидируют, а москвичи отстают на два очка.

Наставник «Динамо» Сандро Шварц включил в основной состав своей команды таких игроков:

Шунин, Скопинцев, Ордец, Варела, Бальбуэна, Фомин, Макаров, Захарян, Моро, Грулёв, Тюкавин.

Стоит сказать, что даже в запасе не оказалось Себастиана Шиманьски. Очевидно, польский хавбек не успел восстановиться после травмы, полученной в матче против «Уфы» неделю назад.

Следить за игрой «Динамо» - «Зенит» во всех красках можно будет в текстовой трансляции.