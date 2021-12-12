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Александр Мостовой: «Думаю, «Динамо» способно бороться за чемпионство в этом году» эксклюзив

12 Декабря 2021 • 16:32 Комментировать
Динамо Москва
1:1
Зенит
окончен

Футбольный эксперт Александр Мостовой в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал ничейный результат в матче между «Динамо» и «Зенитом».

«Ожидаемый результат. Не думал, что будет очень много забитых мячей, предполагал ничью или победу какой-то команды в один мяч. Всё логично. Первый тайм полностью остался за «Зенитом», «Динамо» действовало вообще странновато робко. Как будто в первом тайме у «динамовцев» пропало всё: быстрота, резкость, молодость, к которым мы привыкли. В первом тайме они не знали, что делать. Опыт все-таки тоже играет немаловажную роль. А во втором тайме они начали действовать агрессивнее, так и нужно было действовать. Конечно, сказались травмы Вендела и Малкома. Сразу почувствовалось их отсутствие. А так, закономерная ничья.

«Динамо» было предпочтительнее по статистике за счёт второго тайма. «Зенит» во второй половине подсел. Думаю, «Динамо» способно бороться за чемпионство в этом году. Единственное, по очным встречам они уступают, этот фактор уже на стороне питерцев. Среди остальных конкурентов сейчас нет команд, которые смотрятся лучше «Динамо». Но думаю, что ещё другие клубы вклинятся в борьбу. Кто-то ещё подтянется», - сказал Мостовой.

Станет ли «Динамо» чемпионом в сезоне 2021/2022?
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ДИНАМО МОСКВА ЗЕНИТ
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