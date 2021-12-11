Боярский назвал единственного конкурента «Зенита» в этом сезоне РПЛ

Известный российский актер Михаил Боярский, который является болельщиком петербургского «Зенита», считает, что у «сине-бело-голубых» остался лишь один конкурент в борьбе за золотые медали - это московское «Динамо».

В беседе с корреспондентом ТАСС артист заявил, что в случае победы в очном матче перед командой Семака откроется прямая дорога к чемпионскому титулу. По мнению Боярского, если «Зенит» покажет такой же уровень игры, как во встрече с лондонским «Челси», то у динамовцев буде мало шансов на успех.

«Динамо» примет «Зенит» на своем поле в воскресенье, 12 декабря, начало – 14:00 мск. Перед этой игрой питерцы опережают москвичей на два балла.