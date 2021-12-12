Воронин: «Динамо» не собирается тратить 40 миллионов на футболиста

Московское «Динамо» сыграло вничью с «Зенитом» в заключительном матче года в российской Премьер-лиге, не позволив питерцам оторваться в турнирной таблице. Тренер «бело-синих» Андрей Воронин заявил, что команде по силам продолжить борьбу уже весной, если удастся продолжить выступать в том же духе.

Также специалист дал комментарий по поводу новых трансферов ближайшей зимой.

«Усиление никогда не помешает. Особенно если это хороший игрок, как Клаудиньо, Малком. Мы не будем сейчас сравнивать с «Зенитом». Руководство «Динамо» сейчас не будет тратить 40 миллионов на футболиста», - отреагировал Воронин в разговоре со «Спорт-Экспрессом».

При этом украинец признался, что будет только рад, если клуб сможет оформить сделки по нескольким качественным исполнителям.