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Воронин: «Динамо» не собирается тратить 40 миллионов на футболиста

12 Декабря 2021 • 21:10 Комментировать
Динамо Москва
1:1
Зенит
окончен

Московское «Динамо» сыграло вничью с «Зенитом» в заключительном матче года в российской Премьер-лиге, не позволив питерцам оторваться в турнирной таблице. Тренер «бело-синих» Андрей Воронин заявил, что команде по силам продолжить борьбу уже весной, если удастся продолжить выступать в том же духе.

Также специалист дал комментарий по поводу новых трансферов ближайшей зимой.

«Усиление никогда не помешает. Особенно если это хороший игрок, как Клаудиньо, Малком. Мы не будем сейчас сравнивать с «Зенитом». Руководство «Динамо» сейчас не будет тратить 40 миллионов на футболиста», - отреагировал Воронин в разговоре со «Спорт-Экспрессом».

При этом украинец признался, что будет только рад, если клуб сможет оформить сделки по нескольким качественным исполнителям.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Андрей Воронин
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