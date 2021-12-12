Семак: «Свежести во втором тайме тоже не хватило, было видно, что ребята устали»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак на пресс-конференции поделился впечатлениями от матча с «Динамо» (1:1).

- Кого бы хотели получить при жеребьевке Лиги Европы, которая состоится уже завтра?

- Есть две группы команд. Первая: итальянцы, испанцы, команды ведущих чемпионатов, они на первый взгляд смотрятся сильными клубами, чем команды второй четверки. В любом случае все команды, которые нам достанутся, хорошие, качественные. Будет очень непросто, но в любом случае будем готовиться. С кем-то нас жребий сведет.

- Оцените, насколько повлияло на игру то, что «Зенит» вынужденно изменил структуру игры во втором тайме? Потому что как показалось со стороны, как минимум в голе это повлияло.

- Конечно, повлияло, стало больше борьбы, стал хуже мяч держаться. Естественно, без Вендела и Малкома, которые хороши с мячом, качество контроля мяча, естественно, падает. Это было видно, поэтому игра изменилась. Сложнее стало Клаудиньо, которого перевели то на одну, то на другую позицию. В центре поля пришлось поменять, убрать Далера на фланг. Поэтому игра стала с большим количеством единоборств, нежели с контролем мяча. Свежести во втором тайме тоже не хватило. Было видно, что ребята устали.